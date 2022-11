Riassunto: Frontify amplia il team dirigente; nomina Rebecca Rosborough Chief Marketing Officer

La piattaforma svizzera di brand management aggiunge una nuova responsabile del marketing

SAN GALLO, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Frontify, il più importante fornitore di software per il brand management, oggi ha annunciato la nomina di Rebecca Rosborough a Chief Marketing Officer. Rosborough entra in Frontify con più di 15 anni di esperienza nello sviluppo della funzione marketing in aziende statunitensi e internazionali.

Prima di entrare in Frontify, Rosborough è ricoperto gli incarichi di Global CMO e membro del CdA con sede a New York per la società di tecnologia pubblicitaria programmatica MiQ. In questo ruolo, Rosborough era responsabile di tutte le funzioni di marketing e comunicazioni a livello globale, comprese comunicazioni interne, employee brand, gestione diretta del brand, PR e rapporti con i media, posizionamento aziendale, product marketing, design creativo, sviluppo dei contenuti e digital media.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Ashley Mann per Frontify



ashley@pinegrovepr.com