Riassunto: Forescout lancia Forescout Assist per dotare le organizzazioni di competenze e capacità di rilevamento, indagini e risposta alle minacce 24 ore su 24 e tutti i giorni

Il nuovo servizio in abbonamento combina machine automation e competenza umana per identificare minacce e rischi ad alta priorità e fornire le misure correttive raccomandate

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Forescout Technologies, Inc., il leader globale della cybersicurezza automatizzata, oggi ha lanciato Forescout Assist for Healthcare e Forescout Assist for OT/ICS, due nuovi servizi in abbonamento che offrono ai team di ingegneria e sicurezza IT delle aziende l’accesso agli esperti per la sicurezza e alle nuove capacità di rilevamento, indagini, risposta e ‘caccia’ alle minacce di Forescout.

Le organizzazioni affrontano un terreno digitale in rapida evoluzione che richiede una visibilità tempestiva su rischi e minacce per la sicurezza delle loro attività.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Rebecca Cradick



Direttore PR



rebecca.cradick@forescout.com