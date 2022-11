Riassunto: Fluence parteciperà al MJBizCon 2022 e punta i riflettori sull’aiuto ai coltivatori di fronte agli attuali venti contrari del settore

Il leader del LED Fluence illustrerà prodotti e ricerca e condurrà una sessione informativa su come migliorare le prestazioni delle coltivazioni al MJBizCon di quest’anno

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Fluence, un fornitore leader globale di soluzioni di illuminazione a LED efficienti dal punto di vista energetico per la produzione commerciale di cannabis e di derrate alimentari, parteciperà alla MJBizCon di quest’anno che si svolgerà a Las Vegas, in Nevada. Fluence dimostrerà la sua linea di prodotti all’avanguardia al centro fieristico Expo Hall, stand n. 2927 per l’intero evento di tre giorni e l’architetto delle soluzioni a base di cannabis, Casey Rivero, condurrà una sessione istruttiva in loco sull’aumento degli utili il 16 novembre p.v.

Sulla scia della scoperta che i coltivatori di cannabis stanno sempre più spesso adottando i LED dalla relazione coprodotta “State of the Cannabis Lighting Market” pubblicata da Cannabis Business Times, ogni prodotto Fluence presentato al MJBizCon 2022 offre ai coltivatori soluzioni per ottenere economie su scala ancora più efficienti e produttive.

