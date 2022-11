Riassunto: FIFA+ Collect invita i tifosi del calcio a “Own It, Win It, Live It” con omaggi per l’esperienza da vip alla FIFA World Cup Qatar 2022™

Ogni acquisto del pacchetto disponibile sulla piattaforma ufficiale degli articoli da collezione digitali FIFA offre la partecipazione automatica al Programma globale da ora sino al 20 novembre

ZURIGO e BOSTON–(BUSINESS WIRE)–FIFA+ Collect, la società che sviluppa l’omonima piattaforma ufficiale degli articoli da collezione digitali FIFA+ basata sulla tecnologia blockchain Algorand, oggi ha annunciato il lancio di speciali omaggi per l’esperienza da vip destinati a tifosi del calcio che assisteranno alla FIFA World Cup Qatar 2022™. Il programma “Own It, Win It, Live It” (“Possiedila, vincila, vivila”) ora accetta domande di partecipazione sino al 20 novembre 2022 sul sito www.fifapluscollectgowin.com.





Ciascun vincitore dell’esperienza vip potrà essere accompagnato da un ospite per un viaggio con spese pagate per cinque giorni e quattro notti a Doha, che includerà il biglietto aereo di andata e ritorno, stanza di lusso al St. Regis Doha, biglietti per due partite dei quarti di finale alla Coppa del mondo FIFA, 500 USD per spese varie, una confezione omaggio commemorativa con cimeli FIFA e FIFA+ Collect e altro ancora. Ogni settimana sarà sorteggiato un vincitore.

