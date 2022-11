Riassunto: FEELM adotta un sistema di gestione energetica per realizzare una fabbrica verde e ridurre di 500 tonnellate le sue emissioni di carbonio

SHENZHEN, Cina–(BUSINESS WIRE)–FEELM ha scelto un sistema di gestione energetica per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e il consumo elettrico.





Il sistema acquisisce dati in tempo reale sull’utilizzo della corrente nel corso della produzione, per consentire alle fabbriche di effettuare adeguamenti e massimizzare l’efficienza. La soluzione supporta il monitoraggio, il calcolo e l’elaborazione del consumo elettrico in tempo reale, creando un riferimento per la valutazione delle emissioni di carbonio; viene presentata su una piattaforma di dati per misurare queste emissioni e rilevare eventuali anomalie.

Questo approccio ha portato a una significativa riduzione del consumo di elettricità nei settori non produttivi in una fabbrica totalmente automatizzata di FEELM.

