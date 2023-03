Riassunto: FarEye collabora con Pepperfry per migliorare l’esperienza della consegna dei mobili

Il marketplace online indiano di arredamento punta a migliorare la visibilità degli ordini, a ridurre i ritardi e ad aumentare la soddisfazione globale dei consumatori nel corso di tutto il processo di consegna dell’ultimo miglio

NOIDA, India, e CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Tra il 2021 e il 2025 l’e-commerce in India dovrebbe aumentare del 96%, per arrivare a un valore delle transazioni pari a 120 miliardi di dollari USA. Di pari passo con questa espansione cresce anche la complessità delle consegne, in particolare di quelle voluminose e ingombranti, come mobili e altri grandi articoli per la casa. Pepperfry, leader nell’e-commerce di arredi domestici che ha sede a Mumbai, in India, sta collaborando con FarEye per semplificare le consegne dell’ultimo miglio, in particolare quelle di grandi dimensioni che richiedono un’installazione.

Dalla garanzia che a ciascuna consegna con installazione sia abbinato l’equipaggio di due addetti opportunamente qualificati, fino all’offerta di flessibilità nella programmazione degli appuntamenti per consegne e installazioni e alla disponibilità di procedure semplici per i resi, le consegne dell’ultimo miglio di prodotti voluminosi e ingombranti presentano una maggiore complessità.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jolene Peixoto, vicepresidente marketing strategia e comunicazioni, jolene.peixoto@fareye.com