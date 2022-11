Riassunto: Exscientia ottiene la prima autorizzazione CTA per dare il via a IGNITE-AI, uno studio di fase 1/2 su EXS-21546 nei pazienti con tumori solidi avanzati

— Nello studio saranno arruolati fino a 110 pazienti RCC e NSCLC recidivanti/refrattari all’immunoterapia –

— La firma del biomarcatore A 2A di Exscientia per la selezione dei pazienti sarà testata in modo prospettico nel corso dello studio —

– Come da programma, la richiesta CTA relativa a GTAEXS-617, l’inibitore della CDK7 di Exscientia, sarà depositata nel mese di dicembre 2022 –

OXFORD, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Exscientia plc (Nasdaq: EXAI) oggi ha annunciato di aver ottenuto l’approvazione della richiesta di autorizzazione alla sperimentazione clinica (CTA) per IGNITE-AI e di poter quindi procedere con l’attivazione del sito nel suo primo paese europeo. IGNITE-AI è uno studio di fase 1/2 per la valutazione di EXS-21546 (‘546), l’antagonista del recettore A 2A di Exscientia in combinazione con la terapia anti-PD-1 nei pazienti con carcinoma a cellule renali (RCC) e nel carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) recidivanti/refrattari all’immunoterapia.

