Riassunto: Everest Group riconosce a SoftServe un ruolo chiave nei servizi digitali nel panorama delle scienze della vita

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–SoftServe, leader nei servizi e nella consulenza digitale, è stata riconosciuta come Aspirante nel programma di Everest Group Life Sciences Digital Services PEAK Matrix® Assessment 2022. Everest Group è un fornitore di approfondimenti strategici su IT, processi aziendali e servizi di ingegneria e una società di ricerca globale sul Business Process Outsourcing (BPO).





La valutazione PEAK Matrix® dei servizi digitali per le scienze della vita per il 2022 comprende i principali fornitori di servizi digitali per le scienze della vita, le soluzioni e i prodotti migliori della categoria e le sedi migliori, secondo la ricerca di Everest Group. È la prima volta che SoftServe viene nominata nel settore Life Sciences.

