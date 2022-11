Riassunto: Esri sigla un accordo con il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA) per aiutare a modernizzare i programmi di statistiche nazionali

Un memorandum d’intesa con l’UNFPA per permettere l’intelligence territoriale nei programmi di censimento

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Il censimento di una popolazione e delle abitazioni è una delle imprese più grandi e complesse che possa intraprendere una nazione in tempo di pace, nonché un esercizio che richiede attenzione nella pianificazione, nell’utilizzo risorse e nell’implementazione. Il successo su questa scala richiede un approccio geografico, pertanto, a sostegno di questo obiettivo, Esri, leader globale dell’intelligence territoriale, ha siglato un memorandum d’intesa (MOU) con il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA). Il nuovo accordo prevede la collaborazione di Esri con l’UNFPA per aiutare i paesi a utilizzare tecnologie e tecniche per sistemi informativi geografici (geographic information system, GIS) nelle proprie attività di censimento con l’obiettivo di costruire comunità inclusive, sicure, resilienti e sostenibili in tutto il mondo in regioni nelle quali scarseggiano le risorse.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Pubbliche Relazioni, Esri



Cellulare: 301-693-2643



Email: jpruchniewski@esri.com