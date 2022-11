Riassunto: ENGAGE, il consorzio orientato al mercato e finanziato dalla UE, ottiene una sovvenzione per rispondere all’esigenza di dati e finanziamenti mirati alla decarbonizzazione del patrimonio immobiliare in Europa

Il progetto affronterà le sfide della trasformazione digitale e della transizione ecologica identificate dal Green Deal dell’Unione europea

BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–European DataWarehouse (EDW), in collaborazione con Hypoport BV, Università Ca’ Foscari Venezia, Woonnu B.V., Unión de Créditos Inmobiliarios S.A. Establecimiento Financiero de Crédito e Dexai-Etica Artificiale, è lieta di annunciare il lancio del progetto “Engage for ESG Activation Investments” (ENGAGE), che ha ottenuto una sovvenzione dall’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) nel quadro del programma LIFE.

Obiettivo di ENGAGE è creare congiuntamente una struttura di dati e di innovativi finanziamenti a prova di futuro mirati a mutui e ristrutturazioni all’insegna dell’efficienza energetica, rendendo gli investimenti nell’energia sostenibile più interessanti per gli investitori privati ​​e allineandoli alla politica finanziaria sostenibile della UE.

