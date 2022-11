Riassunto: Dreamstime aderisce al boicottaggio dei Mondiali del Qatar e chiede invece di pubblicare storie visive per promuovere la consapevolezza

NASHVILLE, Tenn.–(BUSINESS WIRE)–Dreamstime, la maggior community microstock mondiale, annuncia che non accetterà immagini o riprese della Coppa del Mondo in Qatar nella sua sezione editoriale. L’agenzia spiega che le preoccupazioni ben documentate sui diritti umani e lo status e le condizioni dei lavoratori migranti in Qatar hanno portato alla decisione di boicottare l’evento sportivo più importante dell’anno.

Dreamstime aggiunge che, nonostante la forte crescita economica del Qatar, le accuse di schiavitù moderna scarsamente affrontate, la repressione dei giornalisti e la diffusa discriminazione di genere, accompagnate dalle preoccupazioni sulla sicurezza sollevate da parte delle tifose di calcio e dalla comunità LGBT, gettano ombre sui Mondiali del Qatar e l’agenzia non presenterà né concederà in licenza contenuto visivo correlato all’evento.

