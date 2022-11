Riassunto: doola raccoglie 8 milioni di dollari per ampliare la sua suite di fintech e democratizzare l’accesso all’ecosistema finanziario statunitense

doola raccoglie 8 milioni di dollari per aiutare fondatori negli Stati Uniti e in altri paesi ad avviare, condurre ed ampliare la loro attività:

doola offre formazione di società LLC: depositi statali, indirizzo postale negli USA, ottenimento di un EIN e impostazione di processori di pagamento | Banche: doola Banking consente alle LLC di effettuare operazioni bancarie e creare credito negli Stati Uniti | Conformità: contabilità, buste paga, dichiarazione dei reddit e consulenze fiscali

Il numero di LLC è cresciuto di quasi venti volte dal 1995, passando da meno di 120.000 a più di 2,5 milioni di oggi

Le domande commerciali negli Stati Uniti superano le 400.000 unità al mese (con una previsione di oltre 5 milioni nel 2022) e i creatori indipendenti sono oltre 50 milioni a livello globale.

NEW YORK e BENGALURU, India–(BUSINESS WIRE)–doola ha annunciato oggi la raccolta di un finanziamento di 8 milioni di dollari per continuare ad aiutare gli imprenditori di tutto il mondo a trasformare in realtà l’idea dei loro sogni di un’attività negli Stati Uniti.

