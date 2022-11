Riassunto: DNP installerà una nuova linea di produzione di maschere metalliche su grande scala nello stabilimento di Kurosaki

– L’obiettivo è aumentare la capacità produttiva di maschere metalliche per display OLED su grande scala –

TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKYO: 7912) installerà una nuova linea di produzione di maschere metalliche su grande scala per la fabbricazione di display OLED (Organic Light-Emitting Diode) nello stabilimento di Kurosaki situato a Kitakyushu City. L’azienda investirà nel progetto circa 20 miliardi di JPY, ovvero circa 140 milioni di USD, e le operazioni inizieranno nel primo semestre del 2024.





La nuova linea produrrà maschere metalliche compatibili con substrati in vetro di ottava generazione, migliorando in misura notevole l’efficienza di produzione di display OLED per tablet e notebook.

