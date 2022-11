Riassunto: Diligent annuncia l’offerta di due diligence ESG per aiutare le aziende a rispondere all’evoluzione dei requisiti normativi

L’offerta consente alle organizzazioni di comprendere rapidamente il rischio di terzi, di centralizzare le indagini con un unico partner di fiducia e di compilare facilmente i report

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Diligent, leader mondiale nella governance moderna che fornisce soluzioni SaaS per la governance, il rischio, la conformità, l’audit e l’ESG, ha annunciato oggi l’offerta di rapporti di indagine ESG Due Diligence. Sulla scia dei requisiti normativi ESG, la nuova offerta consente a un’organizzazione di ottenere una migliore visibilità sulla condotta di partner, fornitori e relazioni commerciali esterne tra le sue terze parti per proteggere il marchio e la reputazione dell’azienda.

“La reputazione delle organizzazioni è più che mai legata ai principi delle buone pratiche ambientali, sociali e di governance”, ha dichiarato Amanda Carty, General Manager, ESG & Data Intelligence di Diligent.

