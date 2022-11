Riassunto: DentalMonitoring presenta un’azione legale per violazione di brevetto asserendo tre brevetti contro Align Technology

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–DentalMonitoring SAS, l’inventore della prima soluzione al mondo di monitoraggio e analisi remota guidata dall’intelligenza artificiale per l’ortodonzia, ha annunciato oggi di aver intentato una causa per violazione di brevetto contro Align Technology, Inc. La causa è pendente presso il Distretto Nord della California.

Nella causa, DentalMonitoring afferma che la soluzione Virtual Care AI di Align Technology viola i brevetti statunitensi n. 10.755.409, 11.049.248 e 11.109.945 di DentalMonitoring.

Commentando l’azione legale, Philippe Salah, CEO e co-fondatore di DentalMonitoring, afferma: “DentalMonitoring è stata fondata nel 2014 e ha introdotto la prima soluzione al mondo di monitoraggio remoto guidato dall’intelligenza artificiale per l’ortodonzia.

