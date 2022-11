Riassunto: Datalec Precision Installations (DPI) rileva la società specializzata in pulizia tecnica Technivo

Ampia la sua gamma di soluzioni per offrire servizi di pulizia tecnica in-house per operatori di centri dati nel Regno Unito e in Europa

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Datalec Precision Installations (DPI), un fornitore di servizi di progettazione di centri dati, forniture, realizzazione e assistenza della massima qualità per fornire soluzioni complete continue, integrate e unificate per operatori di centri dati, è lieta di annunciare l’acquisizione di Technivo, una società specializzata in pulizia tecnica che opera nel Regno Unito e in Europa.

L’acquisizione rappresenta uno sviluppo significativo per DPI e si allinea bene con la gamma di servizi gestiti dalla società, guidata dal suo Product Manager, James Bangs.

