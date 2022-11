Riassunto: Bermuda rappresentata al Forum internazionale dei clienti privati sul Lago di Como, Italia

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)–Dal 17 al 19 novembre, una delegazione di Bermuda si è recata sul Lago di Como, in Italia, per promuovere Bermuda come domicilio privilegiato per i servizi ai clienti privati di tutto il mondo

In rappresentanza della BDA erano presenti l’amministratore delegato David Hart e il membro indipendente del consiglio di amministrazione Andrea Jackson, oltre a rappresentanti senior di Butterfield, Carey Olsen, Conyers, Harbour International, Meritus Trust e Quadrant Advisors.

David Hart ha dichiarato: “L’obiettivo principale della BDA in occasione dell’International Private Client Forum, che si tiene in associazione con Butterfield, è quello di condividere il messaggio della sicurezza e della stabilità delle Bermuda come giurisdizione di prim’ordine per attrarre e accogliere gli investimenti diretti esteri.

