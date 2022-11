Riassunto: Arte e prodotti culturali e creativi danno nuova vita a reperti culturali

GUANGHAN, Cina–(BUSINESS WIRE)–Una mostra di successi dal tema internazionale intitolata “ THE BIG DRAW ‒ Ar[t]chaeology: Convergence of Art with Sanxingdui” si è svolta il 16 novembre 2022 presso il Museo di Sanxingdui.

“ THE BIG DRAW, UK Arts Charity launched ‒ Ar[t]chaeology: Convergence of Art with Sanxingdui” è stata ospitata dal Dipartimento della cultura e del turismo della Provincia di Sichuan in associazione con il Governo popolare municipale di Deyang, l’Amministrazione del patrimonio culturale della Provincia di Sichuan e il Consiglio per lo sviluppo del commercio di Hong Kong; organizzata in collaborazione dal Centro per le informazioni e la divulgazione sulla cultura e il turismo di Sichuan, dall’Accademia per le arti della Provincia di Sichuan, e dalla Commissione amministrativa del Museo di Sanxingdui; con il sostegno dell’Istituto per la ricerca archeologica e dei reperti culturali della Provincia di Sichuan e dell’Ente municipale di Deyang per la cultura, la radio, la TV e il turismo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Dipartimento della Cultura e del Turismo della Provincia di Sichuan



Lai Cheuk Fay



ylai18200130301@163.com