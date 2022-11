Riassunto: Affinity introduce un nuovo strumento di ricerca per dare impulso a Dealflow nel 2023

La nuova estensione di Chrome, Pathfinder, fornisce informazioni commerciali sulle aziende all’interno e all’esterno della rete di un cacciatore d’affari per trovare, gestire e chiudere più velocemente le trattative.

SAN FRANCISCO & LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Affinity, la piattaforma di intelligence relazionale per i cacciatori d’affari, ha pubblicato oggi Affinity Pathfinder. Questa estensione per Chrome dà informazioni sulle relazioni, approfondimenti commerciali su potenziali investimenti e la possibilità di aggiornare il CRM di Affinity dallo stesso browser web. Affinity Pathfinder offre agli investitori che effettuano ricerche sulle aziende in Internet approfondimenti e dati su aziende e persone, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno lavorato precedentemente con loro. Questi approfondimenti e la possibilità di aggiornare il proprio CRM consentiranno agli utenti di reperire e stimare più rapidamente il valore di nuove offerte.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Caroline Kamerschen



770-712-2636



caroline@bospar.com