REPLY è ancora una volta tra i leader dello studio “Digital Experience Services” realizzato dalla società di ricerca Lünendonk

TORINO, Italia–(BUSINESS WIRE)–Nel nuovo studio “The Market for Digital Experience Services in Germany 2022” pubblicato dalla società di ricerche Lünendonk, Reply viene indicato tra i principali fornitori completi di servizi per i Digital Experience Services (DXS).

Lo studio ha analizzato il portafoglio servizi e lo sviluppo del business delle 26 più importanti società di consulenza informatica e aziendale e di agenzie digitali tedesche e internazionali. La valutazione ha incluso i ricavi generati nel 2021 in tre categorie principali (Digital Consulting Services, Digital Agency Services e Digital Technology Services), nonché l’opinione ricevuta da fornitori e clienti di servizi di digital experience.

Secondo lo studio di Lünendonk, i servizi di digital experience stanno acquisendo sempre più importanza, come testimonia la crescita del fatturato di questo segmento rilevata negli ultimi due anni e la previsione di crescita del 17,8% nel 2023.

Le aziende intervistate da Lünendonk hanno confermato che gli investimenti degli ultimi anni stanno dando i risultati attesi e che molte stanno pianificando ulteriori investimenti in cybersecurity, intelligenza artificiale, cloud nativo e sviluppo di piattaforme dati. Il metaverso, ovviamente, sta assumendo un’importanza sempre maggiore, anche se non tutte le aziende hanno già identificato come implementarlo nella loro realtà.



Per la maggior parte degli utenti intervistati, la centralità del cliente e lo sviluppo di un’azienda data-driven sono le sfide principali. Per le aziende è strategicamente importante affidarsi a nuove tecnologie e modelli di business.

Thomas Hartmann, membro del consiglio di amministrazione di Reply Deutschland SE, afferma: “Anche se l’uso diffuso delle tecnologie immersive è solo all’inizio, si stanno già aprendo opportunità per le aziende che considerano il metaverso nella loro strategia aziendale. Attualmente, i nostri clienti stanno concentrando i loro investimenti sull’intelligenza artificiale e sui modelli di business basati sui dati. L’IA ha un impatto significativo sull’esperienza digitale del futuro perché permette di rivolgersi ai clienti in modo più personalizzato, di fare previsioni accurate e di reagire con maggiore agilità ai cambiamenti del mercato. Le organizzazioni hanno bisogno di un partner come Reply, capace di combinare tecnologie innovative e creatività”.

Per leggere lo studio completo, cliccare qui.

Reply



Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali europei appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

Lünendonk



Lünendonk & Hossenfelder, con sede a Mindelheim (Bavaria), analizza i mercati europei dei servizi business-to-business (B2B) dal 1983. I suoi ricercatori si concentrano sulla consulenza aziendale e informatica, sulla revisione contabile, sulla consulenza fiscale e legale, del facility management e della manutenzione, oltre che sui servizi per il personale (lavoro a tempo determinato, staffing). Da decenni la società pubblica i rapporti “Lünendonk® lists and studies”, considerati veri e propri barometri di mercato. www.luenendonk.de

