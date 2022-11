Rembado (Fp Cida): ‘Serve concertazione politica con dirigenti’

(Adnkronos) – “Perché si giunga realmente a mettere in moto il Sistema Paese è importante che la politica si attivi per una sostanziale concertazione con dirigenti, quadri e professionisti sulle azioni e strategie da porre in essere, tenuto conto della fisiologica ed imprescindibile funzione di traino che l’attività manageriale comporta. L’attività manageriale è fondamentale per la riuscita di qualsivoglia progetto aziendale. Allo stesso modo per dare effettiva concretezza alle politiche di tenuta e rilancio del Sistema Paese sarà imprescindibile la preventiva concertazione con le professionalità pubbliche sulle azioni e strategie da porre in essere”. E’ quanto sottolinea Giorgio Rembado, presidente Fp Cida, in occasione dell’assemblea nazionale della rappresentanza della dirigenza e delle alte professionalità di tutti i settori socio produttivi, pubblici e privati, che si tiene oggi presso la Sala Sinopoli dell’auditorium Parco della Musica a Roma.