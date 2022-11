RaiPlay Sound, dal 4 novembre arriva il nuovo podcast “In Antartide”

È il racconto di un viaggio unico. Un viaggio che unisce la curiosità per la ricerca scientifica e la difficoltà di vivere e lavorare in una delle zone meno ospitali del nostro pianeta. “In Antartide”, realizzato dal giornalista scientifico Andrea Bettini di RaiNews24 con la collaborazione di Augusto Piccioni, è disponibile dal 4 novembre sul portale Raiplaysound.it.

Il podcast di RaiPlay Sound

L’occasione è unica. Andrea Bettini partecipa come giornalista alla XXXVIII Spedizione Italiana in Antartide, ospitato nelle due basi scientifiche gestiste dal CNR: la base italiana Mario Zucchelli sul Mare di Ross e la base italo-francese Concordia sul Plateau antartico.

Attraverso questo podcast racconta l’attività dei tecnici e dei ricercatori impegnati in 50 progetti, focalizzati principalmente su scienze dell’atmosfera, geologia, paleoclima, biologia, oceanografia e astronomia. Bettini descrive poi la vita quotidiana, riportando ciò che succede in quei luoghi lontani e ciò che lui stesso sta vivendo, annotando tutto su una sorta di “diario di viaggio”. Atterraggi sul mare ghiacciato, pinguini, tramonti che non arrivano mai, temperature che raggiungono i meno 50 gradi. E poi suoni e voci per ricostruire un’esperienza unica nel continente più freddo del mondo, attraverso l’intimità del podcast e del format “daily” che permette di aggiungere dettagli a questa avventura scientifica e umana.