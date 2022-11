Qatar 2022, re saudita proclama giorno di festa per “storica” vittoria su Argentina

(Adnkronos) – La sensazionale vittoria dell’Arabia Saudita sull’Argentina ai mondiali del Qatar ha provocato un’ondata d’entusiasmo nel paese del Golfo. Re Salman ha proclamato una giornata di vacanza per domani, con la chiusura di scuole e uffici, riferisce l’agenzia stampa Spa. Per l’occasione, i parchi di divertimento offriranno l’ingresso gratuito.

Intanto i media sauditi parlano di “vittoria storica”, e di “favola degli eroi”, mentre si sprecano le lodi per il portiere Mohammed Al-Owais. “Migliaia e migliaia di congratulazioni, eroi”, ha twittato il ministro dello Sport, Abdalaziz bin Turki Al-Faisal.

Per accreditare il successo anche alla famiglia reale, è stato sottolineato come il principe ereditario Mohammed bin Salman, leader di fatto del Paese, non abbia fatto pressione sui giocatori quando li ha ricevuti prima dei Mondiali, facilitando così la loro vittoria. Bin Salman viene ritenuto responsabile dai servizi americani dell’omicidio del dissidente Jamal Khashoggi al consolato saudita di Istanbul.