Qatar 2022, Neuer ritocca record di presenze di un portiere ai Mondiali

(Adnkronos) –

Manuel Neuer, portiere e capitano della Germania, giovedì contro la Costa Rica entrerà nella storia dei mondiali. La 19esima presenza in Coppa del mondo gli permetterà di staccare nella personalissima classifica delle presenze tra gli estremi difensori il connazionale Sepp Maier e la leggenda brasiliana Claudio Taffarel, fermi a 18. Per Neuer una occasione di riscatto contro i centroamericani dopo le poco brillanti prestazioni delle prime due partite a Qatar 2022 in cui non è riuscito a tenere inviolata la porta subendo 3 gol, 2 col Giappone e uno con la Spagna.