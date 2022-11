Qatar 2022, Koulibaly: “Dedico gol a Ischia”

(Adnkronos) – “Dedico il gol a Ischia e a tutti gli ischitani in questo momento difficile. A causa delle frane ci sono stati molti morti”. Sono le parole dell’ex difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly in conferenza stampa dopo il successo del suo Senegal 2-1 sull’Ecuador e la qualificazione agli ottavi di finale ai Mondiali di Qatar 2022. “Spero di poter dare un po’ di forza e un sorriso in questo momento così difficile”, ha aggiunto Koulibaly che ha segnato il gol vittoria con il Senegal. Lo stesso difensore aveva voluto anche dedicare il successo “a Mané e Papa Bouba Diop: oggi è il secondo anniversario della sua scomparsa”, ha detto l’attuale capitano del team campione d’Africa, ai microfoni di beIN Sports.