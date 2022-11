Qatar 2022, Fiorello ego rapper a sostegno diritti Lgbtq+

(Adnkronos) – Fiorello si trasforma in Fiorellazza, il suo alter ego rapper, e in “Aspettando Viva Rai2!”, torna a parlare di diritti in riferimento ai Mondiali di Calcio in Qatar. Questa volta lo fa con un vero e proprio videoclip nel quale rappa contro la decisione della Fifa di non permettere ai giocatori di esporre la fascia arcobaleno in segno di sostegno dei diritti Lgbtq+.

Il testo irriverente, in stile Fiorello, dice “La parola Love tu non la capisci, la metto al braccio e tu mi ammonisci. Ma io me ne sbatto, non cedo al tuo ricatto, metto la fascia al braccio anche se a te non piaccio. L’amore non si schifa, metti la fascia e non avere Fifa. Anche se a te non piaccio, l’amore non si schifa e non avere Fifa”. Fiorello dal 5 dicembre sarà in onda su Rai2 con “Viva Rai2!”, ogni mattina dal lunedì al venerdì alle 07.15 del mattino.