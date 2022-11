Qatar 2022, europarlamentari M5S con la fascia ‘One love’ proibita ai Mondiali

(Adnkronos) – “Tutti gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle indosseranno oggi durante la votazione della risoluzione sui diritti umani in Qatar la fascia ‘One Love’ proibita durante le partite della Coppa del Mondo”. Lo annuncia Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo. “Con questo gesto – continua – vogliamo esprimere solidarietà alla comunità Lgbtq e verso quei calciatori a cui è stato vietato di indossarla durante le competizioni. Bene ha fatto la nazionale tedesca a scegliere un’altra via per manifestare il proprio dissenso. La fascia da capitano ‘One Love’ è un segnale di tutto il Parlamento Europeo contro ogni forma di discriminazione dell’orientamento sessuale. E arrivato il momento di alzare l’asticella dei diritti, in ogni angolo d’Europa e del mondo. Non c’è un amore di serie B. L’amore se è autentico e sincero è sempre uno”, conclude.