Qatar 2022, De Santis: “Arbitro Belgio-Canada inadeguato e non aiutato dal Var”

(Adnkronos) – “L’arbitro di Belgio-Canada era palesemente inadeguato, ma più degli errori sui due episodi dei rigori non dati ai nordamericani penso che al direttore di gara sia mancata l’interpretazione della partita, è mancato l’approccio e dialogo giusto coi giocatori. Ripensando all’arbitraggio del match inaugurale di Orsato la differenza si è vista”. E’ il commento all’Adnkronos dell’ex arbitro internazionale Massimo De Santis riguardo alla direzione di gara dello zambiano Janny Sikazwe nella sfida valida per il gruppo F del mondiale di Qatar 2022.

“All’arbitraggio inadeguato in campo poi si è aggiunta anche la pessima prestazione del Var che non ha aiutato Sikazwe a correggere le decisioni sbagliate prese in campo”, conclude.