PROFILIA SPA: 40 anni di successi e innovazioni nel settore dei serramenti in PVC

(Adnkronos) – Avellino, 29 novembre 2022.Dall’ingegno di Agostino Cobuccio, impegnato fin dagli anni Settanta nel settore delle materie plastiche, alla magistrale guida imprenditoriale del figlio James: nasce Profilia SPA, leader nel settore dei serramenti in PVC.

Quella della famiglia Cobuccio è una storia fatta di passione, di esperienza e di grandi intuizioni. Quasi mezzo secolo di successi che hanno portato oggi alla creazione di una Società per Azioni. Fin dai primi anni Settanta l’operato di Agostino Cobuccio, progettista nel settore delle materie plastiche, viene apprezzato grazie alle sue grandi doti ideative e tecniche, mostrandosi precursore dei tempi e delle necessità del mercato. Forte di una lunga e prestigiosa esperienza, decide di fondare una sua azienda e di dare vita a una nuova era professionale.

Nel 2001, Agostino Cobuccio fonda la Aluteknow, creando una forte identità aziendale, riconoscibile e credibile. In collaborazione con la tedesca Aluplast, leader mondiale dei profilati PVC, fa registrare costanti risultati che portano a un ampliamento repentino dell’attività sia in termini di struttura sia di personale.

Nel corso degli anni l’azienda si espande di lunga misura, con un’attenzione che si spinge oltre i profilati in PVC, spostandosi anche sulla ferramenta con la prestigiosa collaborazione con l’azienda tedesca leader del settore, WinkHaus. Aluteknow allestisce due nuovi reparti, il primo dedicato alla curvatura di profilati di PVC per la realizzazione di serramenti ad arco, il secondo per il rivestimento dei profilati con pellicole poliacriliche per soddisfare ogni esigenza.

Allo stesso tempo, nel 2017, si svolge l’inaugurazione di Univerest, un moderno campus multidisciplinare fortemente voluto dalla famiglia Cobuccio, che vede al suo interno l’Università finestre in PVC, nell’ottica di creare coinvolgimento tra i professionisti del settore. Ma anche un’intuizione imprenditoriale nell’anticipare i tempi e contribuire attivamente al processo di crescita del territorio attraverso corsi di formazione e didattica di elevata qualità.

Intanto aumentano sempre di più vendite, fatturato, numero di dipendenti e dimensioni degli stabilimenti: nel 2021 sono quattro le linee di produzione in attivo. E’ nel 2022 che viene inaugurata una nuova moderna struttura aziendale, Profilia SPA a Mirabella Eclano (Avellino), la più recente evoluzione di un percorso ricco di successi. Una Società per Azioni che, forte della sua lunga esperienza, rappresenta una delle aziende di riferimento nel settore dei serramenti in PVC.

Una realtà imprenditoriale che porta alto il prestigio italiano all’estero, apprezzata e scelta per la sua continua ricerca dell’eccellenza, per il raffinato design e per una gamma di possibilità di personalizzazione pressoché infinita.

Profilia SPA omaggia il prezioso lavoro del suo primo rappresentante, Agostino Cobuccio, attraverso il suo CEO, James Cobuccio, che eredita dal padre la forte impronta imprenditoriale e che opera quotidianamente per essere il riferimento trasparente, affidabile e certo per clientela e partner commerciali.

Un’azienda sempre al passo con i tempi che ha come punti di forza la qualità della tecnologia e la propensione a rispondere alle esigenze in maniera professionale e tempestiva. Una realtà di successo che fa dei valori della famiglia i suoi pilastri, puntando con passione sempre all’eccellenza.

www.profiliaspa.it



Telefono: +39 0825 449773

Email: info@profiliaspa.it