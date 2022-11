Produzione di prefabbricati: come e perché usarli

La produzione di prefabbricati industriali e civili è un’attività svolta da decenni in Italia, con una proposta delle aziende che si occupano di prefabbricati decisamente ampia, per poter rispondere alle richieste di un vasto numero di clienti. Se in passato questo tipo di offerta era circoscritta quasi esclusivamente alla predisposizione di pannelli per la costruzione di edifici pubblici e capannoni industriali, oggi chi produce prefabbricati propone una gamma più ampia di prodotti, alcuni dei quali necessari per l’impiantistica.

Le aziende che producono prefabbricati

Al sud in particolare e ancora più nello specifico in Basilicata sono presenti varie aziende di questo tipo, offrendo prodotti adatti a diversi scopi. Stiamo parlando sia di componenti che potremmo considerare come “classici”, quali i tradizionali pannelli per la costruzione di edifici civili industriali, sia di prodotti che seguono l’innovazione e le normative vigenti. Un esempio calzante è quello delle cabine elettriche di trasformazione e di distribuzione, così come quello delle vasche di raccolta dell’acqua, punti di forza, ad esempio, di Manufatti Caggiano, un’azienda che produce prefabbricati in Basilicata particolarmente specializzata proprio in questo settore. L’impiego di manufatti di questo genere permette alle municipalità e alle imprese di porre in opera impianti a norma di legge, in tempi rapidi e con la massima comodità. La proposta è ovviamente modulare e scalabile, per offrire a qualsiasi potenziale cliente la soluzione migliore possibile.

Come si usano i prefabbricati

Oggi, come un tempo, il concetto di prefabbricato consiste nella predisposizione di strutture pre costruite, che vanno poi assemblate in sito nel momento in cui le si utilizza per la costruzione di un edificio: in un passato a noi abbastanza lontano i primi prefabbricati erano in materiali quali legno e metallo; in un’epoca a noi più vicina, invece, si è cominciato a utilizzare il calcestruzzo, con rinforzi metallici o meno a seconda delle specifiche esigenze; oggi i materiali utilizzati per la produzione di prefabbricati sono vari, la scelta dipende anche dal tipo di edificio che si intende realizzare con il singolo prefabbricato. Chi produce prefabbricati in Basilicata predilige il cemento armato per la preparazione di manufatti robusti e resistenti all’usura. Sostanzialmente però il concetto è sempre il medesimo: si predispongono delle strutture che si possono poi direttamente posare in sito, per ottenere un edificio o un impianto a esso collaterale, tagliando i tempi da dedicare alla costruzione.Perché usare i prefabbricati

Appare quindi chiara la motivazione per cui si utilizzano da molti decenni i prefabbricati. Questa tecnica costruttiva permette infatti di produrre strutture varie, solitamente modulari, in ambiente protetto, quindi all’interno di un’azienda preposta a tale produzione. Gli addetti si trovano quindi in una situazione in cui non temono le intemperie, gli sbalzi di temperatura o i rischi connessi alla costruzione da zero in sito. La preparazione di elementi prefabbricati consente anche l’utilizzo di macchinari appositi in maniera più idonea e sicura. Le strutture così prodotte vengono poi installate nel luogo finale, singolarmente o sommandone un certo numero. Il risultato è maggiormente prevedibile e l’installazione è decisamente molto più rapida ed efficiente rispetto alle modalità di costruzione di tipo tradizionale. Si ottengono quindi tempi inferiori di costruzione ma anche più ampie possibilità costruttive.