Presentata la nuova collezione di Atelier Nieri alla presenza di Matilde Brandi

È stata presentata in anteprima a Quarrata, in Toscana, la nuova collezione di “Atelier Nieri” alla presenza di una madrina d’eccezione: la bellissima Matilde Brandi. I nuovi modelli di divani del rinomato brand saranno esposti alla mostra internazionale Espritmeuble Paris Expo Port de Versailles. In Francia, come ogni anno, si svolge questa prestigiosa fiera internazionale interamente dedicata al settore arredamento e design per la casa.

Da ben dieci anni Atelier Nieri partecipa a questo importante appuntamento portando non solo innovazione con le nuove creazioni ma contribuendo a far conoscere le peculiarità di un settore del Made in Italy e la sua storia.

“Atelier Nieri”, dal 1929 produce divani, da tempo ha conquistato i mercati internazionali. Maurizio Nieri è designer creativo del brand di famiglia e da tempo ha proiettato l’azienda in una dimensione di grande crescita e di sviluppo esponenziale.

Nel quartier generale di Quarrata, in provincia di Pistoia Maurizio Nieri insieme alla briosa Matilde Brandi hanno accolto gli ospiti per la presentazione delle nuove creazioni del marchio. “Sono molto soddisfatto di aver organizzato questa iniziativa in anteprima nella nostra sede principale”, riferisce Maurizio Nieri. “Sono felice di aver coinvolto la splendida Matilde Brandi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito e per essere una nostra estimatrice”.

