“Potresti avere un tumore…”: doccia gelata  per l’influencer di calcio Mirko Cisco

“Stavolta vi parlo della mia partita, quella della mia vita”, le prime parole di Mirko Cisco sui social sembrano una doccia gelata. Ghiacciata. “Non è semplice, ma spero che la mia esperienza possa servirvi. Qualche mese fa – mentre stavo guardando un video su Tik Tok – ho notato un ragazzo raccontava di aver avuto un tumore al testicolo. Qualche mese dopo scopro una storia simile vissuta da un calciatore. Sento un brivido”, racconta Mirko Cisco sui social. “Da qualche anno avevo un nodulo al testicolo che per paura non ho mai raccontato a nessuno e dopo quei video ho fatto una visita con una serie di accertamenti. I medici mi dicono che sarebbe potuto essere un tumore, mi sono operato e per fortuna oggi mi hanno detto che era solo una cisti”, continua l’influencer e opinionista sportivo. “Mi sono sentito impotente, a pezzi. Perso totalmente”, dice ancora.

Adesso Cisco sta bene. Racconta la sua disavventura sui social, dove è molto seguito da tantissimi followers. “Ho vissuto settimane difficili di ansia. Cerco di condividere sempre con tutti voi qualsiasi emozione, bella o brutta che sia. In queste settimane non ero me stesso, non ero sereno. Ho vissuto una grande paura”, conclude l’influencer. Che parla di prevenzione, mandando un messaggio chiarissimo a tutti.