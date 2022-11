Ponte sullo Stretto, sul tavolo di Salvini pareri degli esperti

(Adnkronos) – Esperti al lavoro in vista dell’incontro di martedì 8 novembre al dicastero delle Infrastrutture e Trasporti: il vicepremier e ministro Matteo Salvini si confronterà con i presidenti di Regione Roberto Occhiuto e Renato Schifani e all’ordine del giorno ci sarà soprattutto il progetto di Ponte sullo Stretto. Per questo motivo, Salvini sta raccogliendo anche le riflessioni di esperti che hanno offerto il proprio contributo. L’ultimo caso è quello del consiglio nazionale degli Ingegneri, i cui vertici hanno assicurato massimo sostegno per concretizzare un progetto che Salvini definisce ‘avveniristico’. Non a caso, il ministro lo ha caldeggiato anche nelle recenti interlocuzioni internazionali come quello con la Commissaria Europea ai Trasporti Adina Valean. Lo rendono noto fonti vicine a Salvini.