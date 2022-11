(Adnkronos) – Perde l’equilibrio e cade nel camino acceso: una donna di 91 anni è morta carbonizzato. E’ successo questa sera in un’abitazione di via Visignano a Navacchio, frazione di Cascina (Pisa).

Allertati i soccorritori del 118 per una caduta nel camino, una volta giunti sul posto hanno trovato il corpo della donna carbonizzato a causa delle fiamme. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.