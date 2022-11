Piacenza, 50enne muore schiacciata in una vetreria

(Adnkronos) – Infortunio mortale nella notte in una vetreria a Borgonovo, in provincia di Piacenza. Una donna di 50 anni, intorno le 3, sarebbe rimasta incastrata e poi schiacciata tra un nastro trasportatore e un macchinario porta bancali. La dinamica dell’accaduto è ancora in corso di accertamento ad opera dei Carabinieri della Compagnia di Piacenza coordinati dalla Procura che ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, deceduta sul colpo. Oltre ai Carabinieri sono intervenuti vigili del fuoco e ispettori del lavoro.