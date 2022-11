Peugeot 3008: la prossima sarà più ibrida ed anche elettrica

Nel corso dell’autunno del 2023 sarà svelata la nuova Peugeot 3008, nota anche come modello P64. In arrivo l’anno seguente sul mercato europeo, sarà riconoscibile per il design in linea con la compatta 308 e la crossover 408. Inoltre, lo stile della carrozzeria sarà più da SUV coupé.

La terza generazione della Peugeot 3008 sarà disponibile con la tecnologia Mild Hybrid da 48V, prevista per il motore a benzina 1.2 PureTech da 136 CV di potenza, abbinato al cambio automatico e-DCT a doppia frizione. Sarà confermata la versione a propulsione ibrida Plug-In Hybrid, nelle declinazioni da 180 CV e 250 CV di potenza complessiva, con il pacco delle batterie da circa 20 kWh che garantirà maggiore autonomia nella modalità di guida elettrica.

Tuttavia, la principale novità per la prossima Peugeot 3008 sarà rappresentata dall’inedita configurazione e-3008 a propulsione elettrica. Sarà disponibile con le motorizzazioni da 170 CV e 204 CV di potenza, nonché con il doppio propulsore da circa 300 CV di potenza complessiva. Inoltre, sarà proposta con il pacco delle batterie da 70 kWh per 500 km di autonomia massima o 97 kWh per 600 km di autonomia massima. Infine, nell’estate del 2024 sarà affiancata dalla nuova 5008.