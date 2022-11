Peugeot 3008: allo studio il restyling di fine carriera

Nel corso del 2023, l’attuale Peugeot 3008 potrebbe essere sottoposta al restyling di fine carriera. Questo rinnovamento estetico per la SUV compatta della Casa del Leone anticiperà la terza generazione della vettura, il cui debutto è in programma l’anno seguente.

Tra le novità della Peugeot 3008 figurerà la tecnologia Mild Hybrid da 48V per il motore a benzina 1.2 PureTech da 136 CV di potenza e 230 Nm di coppia massima, abbinato anche al cambio automatico e-DCT a doppia frizione. Inoltre, sarà introdotta anche la versione Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 180 CV di potenza complessiva.

Per il resto, la Peugeot 3008 sottoposta al restyling di fine carriera sarà disponibile anche con il confermato propulsore diesel 1.5 BlueHDi da 130 CV di potenza e la configurazione Hybrid4 da 300 CV. Tuttavia, non è escluso l’incremento della potenza complessiva per l’altra declinazione Hybrid da 225 CV a 250 CV.