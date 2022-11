Per Me (Rai2): la puntata del 26 novembre

Sabato 26 novembre torna alle 9.30 su Rai 2 “Per Me”, il programma condotto da Samanta Togni e Filippo Magnini che ogni settimana offre spunti per prendersi del tempo di qualità da dedicare ai propri interessi ed al proprio benessere con consigli su un corretto stile di vita.

Samanta Togni condivide la passione per il ballo insegnando i passi base dello stile “bollywood” mentre in cucina Filippo Magnini e il tecnico di pasticceria Giacomo Vitali preparano dei muffins salati in versione low carb.

In ogni puntata, una rubrica propone consigli per prendersi cura della pelle e rassodare il corpo. A seguire la sfida del rafting per immergersi nella natura.

Ospiti e anticipazioni della puntata di Per Me

Ospite, la conduttrice televisiva Monica Leofreddi che racconta come prendersi cura di sé con la disciplina del Pilates. Continuando a parlare di sport, poi, il personal trainer Lorenzo Borello mostra un work out dedicato alla tonificazione delle spalle.

Novità della seconda stagione del programma la rubrica “Mi faccio bella… Per Me” con la presenza di esperti che forniscono ogni settimana delle beauty tips per sentirsi più belli: Roberto Ciasca – make up artist director – e Pierfrancesco Bove, dottore in medicina estetica.

Non può mancare la ricetta light in stile tasty commentata dall’esperto di alimentazione Gianluca Mech affiancato dal nutrizionista Lorenzo Cenci.