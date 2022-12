Pelè di nuovo in ospedale, la famiglia: “Solo controlli”

(Adnkronos) – Nuovo ricovero per Pelé all’ospedale Albert Einstein, a San Paolo, per una serie di controlli già stabiliti. Secondo i familiari dell’ex giocatore e l’agente Joe Fraga, che lo rappresenta, si tratta di esami di routine su consiglio dell’ospedale. “Ciao amici. I media stanno di nuovo impazzendo. Mio padre è ricoverato in ospedale e sta regolando i farmaci da prendere. Nessuna sorpresa o emergenza. È lì per alcuni controlli mensili che ha fatto da quando gli è stata diagnosticata la malattia (tumore al colon, ndr)”, ha spiegato la figlia di ‘O Rei’, Kely Nascimento, sui social. “E’ in ospedale per alcuni controlli mensili che fa da quando gli è stata diagnosticata la malattia”, ha confermato anche Fraga a “Globoesporte”.