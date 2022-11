Passaggio a nord ovest: la puntata del 12 novembre

Come avviene il riciclo della carta e del cartone? Parte dalla visita di Alberto Angela a un centro di riciclo e smistamento vicino Roma il nuovo appuntamento con “Passaggio a nord ovest“, in onda sabato 12 novembre alle 15 su Rai 1.

Di cosa si parlerà a Passaggio a nord ovest

Qui carta e cartone vengono differenziati in base alla tipologia, la consistenza e il colore dando vita ad una nuova materia prima destinata poi alle cartiere di tutta Italia. La carta si può riciclare fino a sette volte, per questo differenziare è fondamentale per creare una economia circolare che mira ad evitare gli sprechi.

A seguire, un approfondimento sull’uomo di Neanderthal, cacciatore raccoglitore eccezionale, le cui ultime tracce risalgono a 40.000 anni fa. Perché si è estinto, cosa è successo? È stato annientato da un cambiamento climatico o da una devastante epidemia, oppure è stato sterminato da altri uomini? Da 150 anni, specialisti di tutto il mondo cercano di risolvere questo mistero.

Obiettivo, inoltre, sulla pesca del merluzzo, alla base dell’economia delle Lofoten, fascinose e gelide isole norvegesi, le cui montagne sembrano cime alpine che svettano direttamente dal mare. Qui il merluzzo viene pescato, essiccato in supporti di legno e confezionato per essere esportato in tutto il mondo. Non a caso il termine italiano stoccafisso deriverebbe proprio da Stokkfisk, ovvero: “pesce a bastone”.

Si chiude con gli straordinari effetti realizzati con la computer grafica in 3D, che riproducono i “giganti”, dagli insetti killer agli uccelli con apertura alare superiore a quella di un moderno aereo, che hanno abitato la Terra prima dell’arrivo dell’uomo e che per 200 milioni di anni hanno dominato sulla fauna terrestre.