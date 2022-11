 Panasonic intende acquisire le azioni della divisione business climatizzazione*1 di Systemair AB, Svezia

OSAKA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Panasonic Corporation ha annunciato oggi che la sua divisione Heating & Ventilation A/C Company intende acquisire il business dell’aria condizionata divisione commerciale di Systemair AB (di seguito Systemair), produttore leader a livello mondiale nel settore della ventilazione e del condizionamento dell’aria commerciale, per un valore aziendale di 100 milioni di euro.





È stato raggiunto un accordo per l’acquisto delle azioni di Systemair S.r.l. e Tecnair S.p.A. e, a tempo debito, dell’attività svolta dai dipendenti di Systemair GmbH a Francoforte, in Germania. Il trasferimento del personale addetto alla vendita di Systemair GmbH è soggetto a consultazioni con le risorse umane in Germania.

Inoltre, Panasonic ha presentato un’ offerta per acquisire tutte le azioni di Systemair AC SAS e si aspetta che Systemair accetti l’offerta dopo le consultazioni con le risorse umane in Francia.

Dopo aver completato le procedure necessarie, le entità acquisite saranno gestite consolidandole all’interno del settore dell’aria condizionata commerciale di Panasonic.

In Europa, mercato chiave per Panasonic, c’è un forte interesse per la protezione dell’ambiente e per le misure volte ad affrontare il cambiamento climatico, e si stanno compiendo importanti sforzi per la transizione verso una società decarbonizzata. Oltre alla crescente domanda di prodotti efficienti dal punto di vista energetico e di altri prodotti più ecologici, gli HFC utilizzati come refrigeranti nei condizionatori hanno un impatto sul riscaldamento globale. Per questo l’emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal*2 e i regolamenti europei sui gas fluorurati*3 richiedono il passaggio a refrigeranti con un minore impatto per l’effetto serra.

Nel settore della climatizzazione, Systemair produce condizionatori del tipo aria-acqua a pompa di calore, che forniscono acqua calda e refrigerata sfruttando il calore dell’aria esterna e trasferendolo agli spazi*4 interni degli edifici attraverso un circuito idronico, in questo modo il minor quantitativo di gas refrigerante è totalmente contenuto nell’unità chiller.

Con il consolidamento delle tre società di climatizzazione Systemair, Panasonic creerà nuove strutture per lo sviluppo, produzione, vendita e manutenzione per l’attività di climatizzazione commerciale e creerà soluzioni a più alto valore aggiunto per la fornitura di acqua calda, il riscaldamento e il condizionamento degli ambienti come risultato della sinergia fra le due società Inoltre, Panasonic risponderà alle esigenze dei clienti ampliando la gamma di sistemi idronici con unità più rispettose dell’ambiente, aggiungendoli all’attuale portafoglio di prodotti e soluzioni accelerando così la gestione ESG (ambientale, sociale e governativa) in Europa.

Panasonic Heating & Ventilation A/C Company è un’azienda leader che opera nel settore della qualità dell’aria interna, con ventilatori e purificatori d’aria, e nel settore della climatizzazione residenziale e commerciale. Combinando le conoscenze e le tecnologie competitive accumulate attraverso la ricerca condotta per oltre 100 anni, ci sforziamo di risolvere i problemi sociali e di creare vite e società più sane e confortevoli.

Systemair è stata fondata nel 1974 e ha sede a Skinnskatteberg, in Svezia. L’azienda è un produttore leader nel settore della ventilazione e della climatizzazione commerciale.

Il presidente Masaharu Michiura di Panasonic Heating & Ventilation A/C Company ha dichiarato: “Abbiamo concluso un’alleanza commerciale con Systemair nel 2019 per iniziare a fornire condizionatori d’aria commerciali. Abbiamo ampliato l’ambito della collaborazione, vendendo ad esempio le nostre pompe di calore aria-acqua residenziali in combinazione con le unità di ventilazione di Systemair. Combinando le tecnologie di climatizzazione commerciale di Systemair e le nostre tecnologie inverter per risparmio energetico, accelereremo la fornitura di soluzioni ad alto valore per i nostri clienti. Siamo molto contenti di poter firmare un accordo di fornitura a lungo termine con Systemair approfondendo ulteriormente la nostra partnership.”

Roland Kasper, Presidente e CEO di Systemair, ha dichiarato: “Abbiamo collaborato con Panasonic nel corso degli anni nel settore della climatizzazione commerciale e abbiamo sviluppato una profonda comprensione della cultura aziendale e dei punti di forza del nostro partner, instaurando un buon rapporto. Abbiamo deciso di vendere le attività di condizionamento d’aria in Italia e in Germania e intendiamo vendere le attività di condizionamento d’aria in Francia, perché siamo convinti che concentrandoci sul nostro core business, la ventilazione, rafforzeremo la nostra offerta ai clienti ed è in linea con la nostra strategia. Systemair si sforza di essere il miglior partner per i suoi clienti, continuando a fornire i migliori prodotti di ventilazione, pompe di calore e soluzioni integrate di pompe di calore nei nostri sistemi di ventilazione. Siamo molto soddisfatti di poter continuare a supportare i nostri clienti attuali e futuri su base continuativa, firmando un accordo a lungo termine con Panasonic per la fornitura di condizionatori commerciali e rafforzando ulteriormente la nostra partnership.”

*1. Refrigeratori commerciali, condizionatori a pompa di calore, ventilconvettori, ecc.

*2. Trattato ambientale per la protezione dello strato di ozono. È stato stabilito l’obiettivo di ridurre il consumo e la produzione di sostanze che impoveriscono lo strato di ozono e il calendario di riduzione.

*3. Questo regolamento è entrato in vigore in Europa il 4 luglio 2006. Il regolamento disciplina i gas fluorurati, tra cui gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6), specificati nel Protocollo di Kyoto.

*4. Il circuito idronico utilizzato per controllare la temperatura ambiente, rispetto al sistema di circolazione del refrigerante, può ridurre la quantità di refrigerante necessaria (vedere la pagina successiva).

[Riferimenti]

■ Panoramica di Systemair

Nome Società Systemair AB Reappresentante Gerald Engström (fondatore, Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore rappresentante)



Roland Kasper (Presidente e CEO) Anno di costituzione 1974 Sede operativa Skinnskatteberg, Svezia Capitale 3,853.5 milioni di corone svedesi Panoramica della società Sistemi di ventilazione residenziale e commerciale, condizionatori d’aria commerciali, ecc.

Panoramica del business delle società da acquisire

■ Systemair AC SAS

Nome Società Systemair AC SAS Rappresentante Martino Herve’ Sede operativa Route de Verneuil -27570 Tillières-sur-Avre 803 608 777 RCS EVREUX Capitale 2.700.000 euro Panoramica della società Produzione e vendita di refrigeratori e pompe di calore raffreddati ad aria e ad acqua, nonché di condizionatori d’aria per tetti e altri condizionatori commerciali.

■ Systemair S.r.l

Nome Società Systemair S.r.l Rappresentante Martino Herve’ Sede operativa Barlassina(MB) VIA XXV APRILE 29 CAP 20825 Capitale 200.000 euro Panoramica della società Produzione e vendita di refrigeratori e pompe di calore raffreddati ad aria e ad acqua, nonché di condizionatori d’aria per tetti e altri condizionatori commerciali.

■ Tecnair S.p.A

Nome Società Tecnair S.p.A Rappresentante Martino Herve’ Sede operativa Barlassina(MB) VIA XXV APRILE 29 CAP 20825 Capitale 200.000 euro Panoramica della società Produzione e vendita di refrigeratori per usi speciali, compresi i centri dati e le camere bianche.

Informazioni su Panasonic Corporation

Panasonic Corporation offre prodotti e servizi per una varietà di ambienti di vita, dalle case ai negozi, agli uffici e alle città. Le attività principali di Panasonic Corporation sono cinque: Living Appliances and Solutions Company, Heating & Ventilation A/C Company, Cold Chain Solutions Company, Electric Works Company e China and Northeast Asia Company. La società operativa ha registrato un fatturato netto consolidato di 3.647,6 miliardi di yen per l’anno conclusosi il 31 marzo 2022. Panasonic Corporation è impegnata a realizzare la missione di Life Tech & Ideas: Per il benessere delle persone, della società e del pianeta, e abbraccia la visione di diventare il miglior partner della vostra vita con tecnologia e innovazione incentrate sull’uomo. Per saperne di più su Panasonic: https://www.panasonic.com/global/about/

