Ottobre, il mese della zucca: proprietà, ricette e consigli

Se pensiamo alla zucca, il mese per eccellenza è senza dubbio quello di ottobre. Il periodo di raccolta della zucca inizia a settembre e si prolunga fino a novembre, motivo per il quale nel mese di ottobre è possibile trovarne in grandi quantità all’interno di qualsiasi fruttivendolo o supermercato.

Ma quali sono i valori nutrizionali della zucca? Com’è possibile mangiarla? Quali ricette preparare?

Vediamo in questo articolo tutto ciò che c’è da sapere su uno degli alimenti simbolo del mese di ottobre e sulle sue preparazioni autunnali.

Ricette, preparazioni e idee per mangiare la zucca

Se è vero che la zucca è ricca di proprietà nutrienti, è anche vero che si tratta di un cibo super versatile, che può preparato in molte ricette: vellutata, fritta, al forno, come condimento e in tanti altri modi differenti. Nel mese di ottobre, quando è impossibile non trovarne una, si possono scegliere anche delle ricette più particolari. Vi basterà ingegnarvi un po’ per trovare degli adattamenti più particolari, per esempio una torta salata con zucca perfetta per l’autunno, ma anche come ripieno per dei ravioli, accompagnata con speck e parmigiano.

Un altro modo per gustarla nel pieno del suo sapore è sicuramente il risotto alla zucca, ideale per i primi freddi autunnali di fine ottobre, godendo anche di una preparazione molto semplice.

Insomma, il mese di ottobre è caratterizzato da questo ortaggio e le ricette che lo includono sono veramente molte, ma vediamo meglio quali sono i suoi valori nutrizionali e benefici.

L’occasione infine di preparare della pasta fresca fatta in casa come i tortelli di zucca, non può mancare. L’ideale per un pomeriggio da passare in compagnia di chi si ama, pasticciando in cucina.

Valori nutrizionali e benefici della zucca

Oltre a essere il mese della zucca, ottobre è anche il periodo in cui spesso si iniziano le diete e non a caso viene spesso inserita dai nutrizionisti nei piani alimentari: grazie alle sue 30 kcal ogni 100 grammi si può gustare senza avere il minimo senso di colpa.

Il basso contenuto di grassi e calorie, però, non è l’unico motivo per mangiarla, dato che grazie alla sua elevata quantità di betacarotene, la zucca permette di preservare l’abbronzatura, oltre che avere una pelle raggiante e in piena salute. Inoltre, le sue proprietà antinfiammatorie possono contribuire a prevenire le gastriti, donando un grande supporto allo stomaco. Infine, se parliamo delle sue proprietà benefiche, non possiamo non citare le sue funzioni antiossidanti, che aiutano a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e croniche. Grazie alle vitamine E, C e A, l’assunzione di zucca permette di potenziare il sistema immunitario e alzare le difese, un fattore da non sottovalutare nel mese di ottobre, periodo in cui il raffreddore e l’influenza prendono il sopravvento su molte persone.

Insomma, nel mese di ottobre è bene non rinunciare a mangiare la zucca, un alimento sano e nutriente, ideale per le diete e versatile a qualsiasi preparazione. Nonostante sia possibile trovarla principalmente in questo mese, considerate che la zucca si presta anche a essere congelata (sia cruda che già cotta), così da poterla utilizzare poi nelle ricette durante il periodo invernale, quando è più difficile trovarla sul mercato.