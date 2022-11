Ossi di seppia: LA PANTERA SIAMO NOI, dal 22 novembre su Raiplay

E’ il 15 gennaio 1990. L’occupazione della facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza segna la nascita del movimento della Pantera.

Gli studenti di tutta Italia si uniscono alle proteste di quelli di Palermo, iniziate già il 5 dicembre, dove la precaria situazione dell’istruzione è aggravata da problemi economici e sociali. Vengono così occupati licei ed atenei e bloccata la didattica.

A ricordare quegli eventi Ermanno Taviani, attivista del movimento Pantera e voce narrante dell’undicesima puntata di Ossi di Seppia, quello che ricordiamo, dal 22 novembre su RaiPlay e il 25 novembre su Rai 3.

“Il momento più emozionante è stata la presa della Sapienza. Abbiamo discusso su temi di cui già si parlava e che poi sono stati i temi dei decenni successivi come: la differenza sessuale, la questione delle barriere architettoniche e dell’ecologismo. Alcuni dei temi che oggi sono al centro di discussioni sono stati centrali e dentro l’occupazione… Tra gennaio e metà febbraio è stato il momento più alto di partecipazione entusiasta di decine di migliaia di studenti di tutta Italia e anche di elaborazioni politica, di proteste e di creatività.”

Nel mirino della Pantera il disegno di legge dell’allora ministro dell’istruzione Antonio Ruberti ed in particolare l’ipotesi di privatizzazione e il degrado della scuola pubblica. Cento giorni di occupazione, da dicembre a marzo, per l’ultimo grande sussulto giovanile del Paese dopo il ’68 e il ’77. Il movimento Pantera infatti non fa in tempo ad entrare nell’immaginario della sua generazione, travolta da grossi cambiamenti fra cui il crollo del muro di Berlino, le proteste in piazza Tienanmen e la dissoluzione del sistema politico italiano. Quella del 1990 è forse l’ultima volta in cui gli studenti uniti hanno pensato che in fondo potevano cambiare il mondo. Un sogno lasciato a metà per un brusco risveglio.