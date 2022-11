Ossi di Seppia, dal 15 novembre “Acqua Granda a Venezia”, la nuova puntata su Raiplay

Nel decimo episodio di Ossi di Seppia, quello che ricordiamo, dall’15 novembre su RaiPlay e il 18 novembre su Rai3 si ricorda la storia di quei fatti indimenticabili, un intreccio fra passato e presente raccontato da Diana Zanda, libraia della storica libreria “Acqua Alta”, voce narrante del decimo episodio.

La seconda marea più alta di sempre! Nella notte del 12 novembre 2019 Venezia viene sommersa da 187 cm di acqua e poi spazzata via da raffiche che superano i cento chilometri orari. Un evento che ricorda l’Acqua Granda del 66 e lascia negli abitanti un senso di angoscia ad ogni suono di sirena. Mentre si apre subito la corsa per salvare il salvabile, alla conta finale i danni risultano incalcolabili: case, negozi, alberghi sono sott’acqua.

“Il vento si è messo a soffiare con una potenza incredibile e ha spinto la marea nella direzione della città. Non pensavo che quel rumore mi sarebbe rimasto nelle orecchie così a lungo…Nella stanza principale della libreria abbiamo una gondola che serve non solo per scenografia ma per contenere i libri quando la marea si alza. Vederla completamente allagata mi ha lasciato senza fiato. Avrei voluto avere venti braccia per sistemare le cose. Credo che Venezia ben rappresenti quelle che sono le conseguenze dei cambiamenti climatici su tutto il pianeta.”