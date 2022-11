Orologeria di lusso, parla l’esperto Costantini: “Chi ha investito vede una crescita del capitale del 200%”

E’ arrivata l’ora X, quella legata agli ultimi cinque anni del mercato dell’orologeria di lusso. Oggi si registra una battuta d’arresto, dopo la crescita esponenziale del valore di questi oggetti, status symbol per antonomasia, registrata negli ultimi tempi. Restano, però, lunghe liste d’attesa (che arrivano a diversi anni) per ottenere un orologio di marca. A raccontare il mercato degli orologi di lusso è Carlo Costantini, imprenditore del settore, quotato in tutta Italia e all’estero.

“Le principali aziende di cui mi occupo ovvero Richard Mille, Audemars Piguet, Rolex e Patek Philippe hanno esasperato il principio di scarsità del prodotto originando sempre meno pezzi e rendendo quelli sul mercato sempre più appetibili con una conseguente rivalutazione degli articoli sul mercato secondario”, racconta. “A differenza del mondo finanziario quello degli orologi di lusso da l’enorme vantaggio di poter indossare e godersi i propri investimenti ma al contrario di altri investimenti “emotivi” come arte, auto d’epoca o vino pregiato l’orologeria di lusso offre la possibilità di liquidare il proprio investimento velocemente e senza danni dal dover realizzare velocemente (soprattutto quando ci si rivolge ad un dealer esperto ed onesto)”, continua.



Oggi, Costantini – tra i maggiori esperti del settore – è in grado di costruire grazie ai database gli indici di riferimento per i tre brand, costituiti dalle referenze più importanti di ogni singola casa. Non solo, riesce a mettere a confronto l’investimento in Rolex Ratek AP contro l’andamento dell’oro e del più importante indice azionario al mondo (S&P 500). “Come possiamo notare chi ha investito in oro 5 anni fa ha visto il proprio investimento aumentare del 150% circa o 1.5x, attraverso l’S&P 160% circa o 1.6x mentre mediamente un Rolex ha più che raddoppiato il proprio valore 208% o 2.08x, AP 233% o 2.33x ed il vincitore Patek che ha fatto un 300% o 3x. Tali indici sono comprensivi di referenze che hanno performato meno degli orologi più famosi”, assicura.



A Marzo 2022 è iniziata una flessione dei prezzi degli orologi di lusso principalmente per colpa della guerra e per le diminuite aspettative di crescita cinesi ed asiatiche in generale che insieme appunto alla Russia formano uno dei mercati più importanti per l’orologeria di lusso. L’inizio della recessione economica frenerà l’apprezzamento degli orologi – tuttavia pensiamo che il momento sia ultra vantaggioso per accumulare orologi. “Il futuro del mercato in questo quadro macroeconomico più complicato esalta senza dubbio la selezione di determinate referenze. Qualora nel passato ogni orologio di marca ha visto mediamente apprezzare il proprio valore – oggi la consulenza di un esperto del settore è cruciale per carpire i movimenti di mercato ed imbeccare i giusti trend evitando anche brutte sorprese”, conclude.