Oggi è un altro giorno: ospiti e anticipazioni del 25 novembre

Nella puntata di “Oggi è un altro giorno” di domani venerdì 25 novembre alle 14,05 su Rai1, Serena Bortone in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, racconterà due storie/testimonianza: in collegamento da Firenze, Paola Alberti la mamma di Michela Noli, uccisa sei anni fa dal marito e Lidia Vivoli, altra vittima di un partner che ha tentato di ucciderla. Ospita l’attrice Daniela Poggi.

Gli altri ospiti di Oggi è un altro giorno

A seguire, saranno ospiti in studio il musicista Mauro Pagani, tra i fondatori della mitica PFM e storico collaboratore tra gli altri, di Fabrizio De André, e la scrittrice Simona Sparaco in libreria con il suo romanzo “La vita in tasca”.

Nella seconda parte del programma, spazio all’attualità ed alla politica, con un’intervista al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.