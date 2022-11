Numero Blu Servizi: 100 nuove assunzioni grazie al “Progetto HUB”

(Adnkronos) –

L’azienda ha attivato una serie di “task force operative”nelle città di residenza dei collaboratori per generare opportunità di lavoro agile in aree sensibili del nostro Paese. Oltre 100 posizioni già attivate e circa altre 100 nei prossimi mesi.

Milano, 18 Novembre 2022– Numero Blu, realtà italiana attiva nell’ambito del BPO, ha varato il “Progetto HUB”, una modalità organizzativa che consiste nell’attivare “task force operative” secondo una logica di lavoro agile, nel territorio dove risiedono i collaboratori che seguiranno nuove commesse in entrata: tale assetto -che si aggiunge a quello standard di lavoro in sede- consente di garantire massima flessibilità a favore di determinate categorie di lavoratori residenti in aree particolarmente sensibili del nostro Paese, generando in quei luoghi importanti opportunità occupazionali.In questo senso un HUB Numero

Blu attivo da remoto avrà caratteristiche sue proprie in termini logistici, organizzativi e contrattuali,in funzione del personale e della tipologia di commessa cui sarà dedicato.

Contestualmente a questa innovazione, Numero Blu ha già eseguito 100 nuove assunzioni e ne prevede circa altre 100 nei prossimi mesi per la posizione di Operatore di Contact Center:consulenti che lavoreranno da remoto nel contesto degli Hub virtuali attivati dall’azienda sul territorio, seguendo commesse prevalentemente in ambito bancario e finanziario.I profili ricercati dovranno disporre di determinate skills per perseguire gli obiettivi di business richiesti, oltre ad una spiccata autonomia organizzativa per poter impostare il proprio operato secondo logiche di smartworking permanente. L’attivazione degli Hub virtuali avviene tipicamente a commessa avviata e prevede la predisposizione di sessioni di aggiornamento ad personam e corsi di formazione e affiancamento per i nuovi assunti. La logica degli HUB è dunque quella di attivare centri di competenza in zone dislocate del territorio nazionale nelle quali ricercare contestualmente figure disposte al lavoro agile. Per il periodo di avviamento gli Operatori da remoto, fruiranno dell’affiancamento di supervisori e responsabili di progetto oltre alla possibilità di stabilire un confronto continuo con i propri colleghi.

Il Dr. Andrea D’Amico, HR Director di Numero Blu Servizi, ha dichiarato: “Il biennio pandemico ci ha spinto a riprogettare l’attività attraverso nuovi modelli organizzativi che ci hanno consentito di affrontare con efficienza picchi lavorativi anche del 100%, ricorrendo a risorse attive da remoto. L’implementazione di un modello così sfidante per la nostra organizzazione è stata condotta con grande elasticità e resilienza in tempi piuttosto rapidi,a standard qualitativi invariati. Da qui è nata l’idea di un next step: istituire degli HUB su territori decentralizzati rispetto alle nostre sedi per coprire mercati del lavoro in territori a bassa presenza di imprese e densità lavorativa. Generando valore per le nostre persone ed i clienti che vorranno seguirci”.

Ad oggi Numero Blu ha già attivato Hub a Settimo Torinese, Novara, Pavia, Napoli, Frosinone, Terni ed altri se ne stanno aggiungendo su tutto il territorio nazionale.

Per informazioni sulle posizioni aperte e per inoltrare la propria candidatura visitare il seguente link: https://www.numeroblu.it/lavora-con-noi/



A proposito di Numero Blu SpA

Numero Blu è una realtà italiana attiva nell’ambito del Business Process Outsourcing con servizi di Contact Center e Ricerche di Mercato. Nata nel 1993 dall’iniziativa imprenditoriale di un gruppo di professionisti, pone come propria mission la volontà di implementare soluzioni volte ad una continua innovazione, costruendo nuove dimensioni attorno al cliente, seguendone le peculiarità e offendo servizi che possano affiancarlo nella gestione delle relazioni dirette con i rispettivi clienti, in una logica di business to business to consumer (B2B2C). Negli anni Numero Blu non ha mai voluto delocalizzare all’estero, continuando a mantenere la sua progettualità in Italia sostenendo così l’occupazione e la qualità lavorativa “Made in Italy”. Oggi il Gruppo conta 8 sedi dislocate tra Roma, dove risiede l’head quarter, Milano, Legnano (MI) e Settimo Torinese (TO); oltre 1.500 operatori e opera in settori strategici con oltre 90 commesse attive principalmente nei mercati del Finance, delle Utilities, della P.A. e del No Profit. Non solo business, ma anche welfare aziendale e progetti di sostenibilità ambientale: Numero Blu crede infatti in un ambiente lavorativo che insista sui principi di consapevolezza e rispetto reciproco come propri valori fondanti.www.numeroblu.it