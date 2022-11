Nordcorea, Xi scrive a Kim: “Promuovere pace e stabilità”

(Adnkronos) – La Cina vuole promuovere pace e stabilità nel mondo. Ad affermarlo, in una lettera indirizzata al leader nordcoreano Kim Jong Un, è il presidente cinese Xi Jinping. Rispondendo al messaggio di congratulazioni della Corea del Nord dopo la sua rielezione a segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Xi ha sottolineato nella sua lettera l’importanza delle relazioni tra i due paesi, soprattutto in un momento storico di cambiamenti “senza precedenti”.

“I cambiamenti nel mondo, nei tempi e nella storia stanno avvenendo in un modo che non ha precedenti. In questa nuova situazione, lavorerò con il compagno segretario generale” Kim Jong Un e “desidero dare nuovi e positivi contributi per promuovere la pace, stabilità, sviluppo e prosperità nella regione e nel mondo in generale”, afferma la lettera diffusa dall’agenzia di stampa nordcoreana Kcna.