Nordcorea: “Isteria militare Usa e Seul, si va verso scontro”

(Adnkronos) – L’esercito della Corea del Nord ha promesso di adottare misure ”risolute e schiaccianti” in risposta alle esercitazioni aeree militari congiunte Usa-Corea del sud. Si tratta, secondo lo Stato Maggiore del Korean People’s Army (Kpa), di ”una provocazione evidente a livello internazionale finalizzata ad aumentare la tensione nella regione e pericolose esercitazione militare di natura altamente aggressiva che punta direttamente a colpire” la Corea del Nord.

“La grave situazione che prevale nella penisola coreana a causa della sconsiderata isteria militare degli Stati Uniti e della Corea del sud si sta ora dirigendo verso uno scontro instabile”, si legge in una nota in lingua inglese diffusa dall’agenzia di stampa statale Kcna. L’esercito nordcoreano ha condotto le proprie esercitazioni per simulare attacchi a basi aeree e a velivoli per “distruggere l’isteria di guerra persistente dei nemici”, ha affermato l’Kpa. Le esercitazioni aeree militari congiunte Usa-Corea del sud sono terminate sabato dopo sei giorni.