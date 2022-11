Nei tuoi panni: le anticipazioni del programma di Rai2

Da martedì 15 novembre, torna l’appuntamento pomeridiano con “Nei tuoi panni”, il programma in onda alle 17:00 su Rai2,condotto da Mia Ceran.

Le anticipazioni della settimana

Nella settimana dal 15 al 18 novembre (lunedì 14 “Nei tuoi panni” non sarà in onda), il pubblico continuerà a conoscere la famiglia Golisciano, di Castelfranco Emilia (Modena), mentre venerdì farà la conoscenza della famiglia Favatà, di Venezia.Per entrambe le famiglie la partecipazione a questo programma sarà un’occasione per provare a comprendersi meglio.

Nella puntata di martedì, torneranno i Golisciano, la famiglia composta da Elena, Vincenzo e i loro tre figli, Micol, Gionata e Natan (17, 13 e 11 anni), che il pubblico ha conosciuto la scorsa settimana. In questa puntata tutti i componenti della famiglia si metteranno nei panni di mamma Elena. Ospiti in studio: Lucia Rizzi, ovvero Tata Lucia, l’attrice e conduttrice radiofonica Federica Cifola, Francesco Mandelli e Irma Testa, prima pugile italiana a partecipare alle Olimpiadi e medaglia d’oro all’ultimo Campionato Europeo, nella categoria pesi leggeri.

Mercoledì si affronterà il tema del rapporto madre-figlia ed Elena si metterà nei panni della figlia Micol. In studio saranno presenti: Giorgia Palmas, Beatrice Dalia e Ludovica Di Donato.

Giovedì si parlerà della storia d’amore tra Elena e Vincenzo e di volontariato, attività alla quale entrambi si sono sempre dedicati. Presenti in studio: la psicoterapeuta Ombretta Cecchini, Marisa Passera e Giorgia Palmas

Infine, nella puntata di venerdì il pubblico conoscerà la nuova famiglia, i Favatà da Venezia: Valentina, Ivan e le loro figlie Ginevra e Arianna (5 anni e 7 mesi). Valentina è non vedente a causa di una malattia genetica e ha chiesto al marito Ivan di mettersi per un giorno nei suoi panni vivendo una giornata “a occhi chiusi”. Ivan cercherà, quindi, di svolgere tutte le attività che svolge abitualmente lei nella sua giornata insieme alle due figlie. Tra gli ospiti in studio ci saranno: Marisa Passera, Beatrice Dalia e Marta Filippi.

Nella settimana successiva, dal 21 novembre, “Nei tuoi panni” si fermerà per dare spazio ai Mondiali di Calcio, e tornerà regolarmente in onda lunedì 28.